Версії подій у Макіївці від Тимошенко, комуністів і кавказця

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко підозрює, що вибухи в Макіївці є політичною технологією з метою відвернути увагу населення.

Про це Тимошенко сказала в інтерв’ю "Українській правді", коментуючи вибухи в Макіївці.

"У світі непогано відпрацьована технологія, коли явні негаразди діючої влади прикривають незрозумілими вибухами. Адже, коли свідомість нації зосереджується на повному провалі, то її увагу намагаються відволікти", - сказала Тимошенко.

"Не хотіла щоб мої прогнози підтвердилися, але підозра в мене є", - додала вона.

За даними donbass.ua, на який посилається Лента.ру, теракти могло організувати керівництво підприємства "Макіїввугілля", біля будинку якого стався один з вибухів. Річ у тому, що за день до події були озвучені результати перевірки підприємства, що виявили недостачу на 227 тис. дол. Вибух, за цією версією, міг бути організований з метою знищити фінансову звітність.

У свою чергу, представники Компартії України звинуватили в терактах націоналістичні рухи, які, на думку комуністів, намагаються таким чином дестабілізувати ситуацію в країні.

Тим часом, повідомила газета Сегодня, силовики скористалися нагодою, щоб "зачистити" ринки в Макіївці. З центрального ринку забрали в райвідділ всіх торговців кавказької зовнішності. “Їх опитують слідчі, перевіряють реєстрацію”, - послалася газета на дзвінок від очевидця - азербайджанця на ім`я Джафар.

Як повідомило джерело в МВС, вибухівка з тих, які використовуються в гірничій справі. Така вже не раз застосовувалася в кримінальних розбірках.