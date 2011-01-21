Міліція затримала відправника посилок з деталями мінних підривачів

У Нікополі співробітники міліції затримали 42-річного чоловіка, який 19 січня відправив на адреси іноземців з місцевого поштового відділення три посилки з деталями мінних підривачів військового зразка часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

За даними міліції, затриманий, який ніде не працює, є так званим „чорним слідопитом”. Він проводив розкопки та купував на території України з метою колекціонування військове спорядження часів Великої Вітчизняної війни. А з 2007 року почав реалізовувати знахідки за грошову винагороду колекціонерам.

Із квітня 2010 року „чорний слідопит”, використовуючи «Інтернет», знайомився з колекціонерами і через один із сайтів надавав інформацію про наявність у нього військової амуніції та спорядження, яке зберігав за місцем проживання.

Під час огляду помешкання затриманого вилучені предмети часів Великої Вітчизняної війни: 4 гранати «Ф-1» без запалів; фугасну гранату; мінометну міну; патрони до різної стрілецької зброї; військові каски; складові частини до різної зброї та боєприпасів; 300 грамів пороху.

Крім цього, в квартирі знаходилася велика кількість картонних коробок та вже підготовлена до відправлення посилка. За словами затриманого, всі типові предмети, які знаходилися в його помешканні, деактивовані та представляють собою макети для колекціонування. З місця мешкання чоловіка вилучені його комп’ютер з адресами колекціонерів, з якими останній спілкувався.

Триває перевірка.

Як повідомляв УНІАН, учора в Києві на одному з пунктів пересилання пошти виявлено кілька посилок, в яких знаходилися складові частини мінних підривачів військового зразка часів ВВВ.

Наразі ці пристрої направлено для проведення експертизи.