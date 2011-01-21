Херсонська міліція попередила опозицію про наслідки акцій протесту

Управління МВС України у Херсонській області розіслало членам ВО "Батьківщина" "пам`ятки" про можливе притягнення до відповідальності учасників масових акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії Херсонської обласної ради заявила депутат облради від ВО "Батьківщина" Неля ГОЛУБЕНКО.

"У документі є пункти, в яких сказано, що буде учасникам таких акцій. Ми розцінюємо це як залякування і наступ на свободи", - сказала депутат.

У свою чергу, начальник УМВС України у Херсонській області Валерій ЛИТВИН, виступаючи на цій же сесії, заявив: "Ми допомогти хотіли. І тим, хто у нас у таких акціях участь бере, і хто до Києва їздить. Йдеться не про мітинги, а пошкодження майна, перекриття доріг".