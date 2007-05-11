Балога: кому з ким блокуватися, стане зрозумілим після виборів

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає передчасними будь-які розмови про можливі конфігурації політичних сил у новому складі Верховної Ради.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, оприлюдненому прес-службою Президента України.

На думку В.БАЛОГИ, заяви окремих політиків щодо учасників коаліцій і блоків у новообраному парламенті є всього лише припущеннями.

«Для того, щоб предметно говорити на цю тему, потрібно щонайменше спиратися на реалії, а не прогнози, і оперувати фактами, а не примарними здогадками. Такими фактами стануть лише результати дострокових парламентських виборів», – зазначив керівник президентського Секретаріату.

В.БАЛОГА наголосив, що головним завданням для всіх відповідальних політичних сил є участь у виборчій кампанії. Результати голосування підтвердять волю народу і його довіру, дадуть фіналістам виборчих перегонів карт-бланш на політичну діяльність в нових умовах.

За словами глави Секретаріату Президента, вимоги деяких політиків не допустити формування тих чи інших політичних союзів у новій Верховній Раді «не повинні ввести в оману виборців. На сьогодні у демократичному таборі ніхто не говорить про зміну ідеологічних засад чи відмову від вже проголошених пріоритетів».

У цьому зв’язку В.БАЛОГА наголосив, що залишається чинною угода про спільну опозиційну діяльність, підписана в лютому між «Нашою Україною» та Блоком Юлії Тимошенко. Цей документ визначає логіку скоординованих дій двох політичних сил, що вже дали ефективні результати. «Угода є чітким орієнтиром для всіх демократичних партій і об’єднань. Укладення домовленості та її реальний вплив на подальший розвиток подій засвідчили правильність цього кроку. Ніхто з опозиціонерів не відмовляється діяти у спосіб, який вже підтвердив свою дієвість», – підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО висловив думку, що блок “Наша Україна” має дати гарантії, що не блокуватиметься з Партією регіонів в новообраному парламенті.

За його словами, “союзники хотіли би мати певні гарантії, що позиція В’ячеслава КИРИЛЕНКА буде позицією партії, а не позицією Юрія ЄХАНУРОВА, який говорив про урядову коаліцію тільки з Партією регіонів”.

Пізніше лідер “Народного Союзу Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що "Наша Україна" створюватиме коаліцію лише з демократичними силами, або залишиться в опозиції. Він зазначив, що створення Коаліції демократичних сил передбачено в угоді про об’єднану опозицію «Нашої України» і БЮТ від 24 лютого цього року.