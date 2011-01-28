Янукович дав Азарову два тижні - розібратися з газовими боргами ПЕК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав доручення “Щодо належної реалізації спеціальної процедури погашення заборгованості підприємствам паливно-енергетичного комплексу та поліпшення ситуації в енергетичній сфері”.

Текст відповідного доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

Прем’єр-міністру України Віктору АЗАРОВУ доручено до 15 лютого 2011 року проаналізувати стан виконання вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» із зазначенням загальної кількості підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у спеціальній процедурі погашення заборгованості, а також обсягів заборгованості, що вже погашена та має бути погашеною.

Крім того, має бути проаналізовано причини, внаслідок яких не повною мірою реалізовано вимоги вказаного Закону щодо погашення заборгованості підприємствам паливно-енергетичного комплексу у визначений термін; наявність проблем, які можуть перешкодити завершенню процедури погашення заборгованості навіть при продовженні дії цього Закону.

Відповідно до доручення М.АЗАРОВ має взяти під особисту відповідальність розроблення та подання до Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до чинного законодавства для завершення процедури погашення заборгованості до 1 липня 2011 року.