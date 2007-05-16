Мороз хоче залишити Ющенка без міністрів і фактично без вето

Голова Верховної Ради Олександр Мороз пропонує внести зміни до Конституції, згідно з якими всіх членів Кабінету міністрів буде призначати Верховна Рада.

Це одна зі змін до Конституції, які обговорюються на розширеному засіданні консультативно-дорадчої ради за участі віце-прем`єра Володимира Рибака, кількох міністрів, мерів міст України та інших чиновників.

Серед інших змін пропонується збільшити термін проведення позачергових парламентських виборів з 60 до 90 днів, ввести обмежений варіант депутатського мандату.

"Депутат відповідальний перед законом як і інші громадяни, окрім випадків, що передбачають арешт чи затримання – тут потрібна згода Верховної Ради", - уточнив Мороз.

Також пропонується, щоб офіційне тлумачення законів здійснював їх автор, а тлумачення Конституції – Конституційний Суд.

"Спрощується порядок призначення урядовців, всі вони вносять коаліцією, всі однакові і не буде дискусії, що була протягом останнього року", - зазначив Мороз.

Крім того пропонується, щоб для розпуску Верховної Ради президент повинен був би отримати підтвердження КС щодо підстав, на яких він хоче припинити повноваження парламенту.

"Також депутатам надається право про саморозпуск, для чого будуть потрібні 300 голосів", - зазначив спікер.

Також змінами до Конституції пропонується впорядкувати процедуру введення законів у дію: "Згідно з чинною процедурою, проект закону, підтриманий депутатами, направляється президенту. Той протягом 15 днів має або підписати закон або ветувати його".

"Після повернення парламент або голосує закон і знову відправляє президенту, або він долає вето президента 300 голосами. Якщо президент не підписує закон, його обнародують за підписом спікера", - додав Мороз.

Натомість змінами пропонується направляти президенту на підпис проект закону, якщо через 15 днів він його не підписує, то закон вважається прийнятим і має бути обнародуваний за підписом спікера.

"Якщо накладено вето, то проект закону знову розглядається депутатами і при повторному голосуванні вето вважається подоланим", - додав спікер.

Також пропонується більш чітке виписання процедури імпічменту, "вона перестає бути непрацюючою через зменшення кількості необхідних голосів до 2/3 від складу". Зараз імпічмент голосується в два етапи: спершу 2/3 складу парламенту, а потім 3/4.

Щодо повноважень Генпрокуратури, то пропонується, щоб замість загального нагляду, вона здійснювала лише нагляд за додержанням законів органами влади і службовими особами. До 2010 року ця норма не працюватиме для адаптації, зауважив Мороз.

Спікер попросив учасників засідання надати свої пропозиції і висловив побажання, щоб запропонований законопроект міг вже у четвер-п`ятницю бути розглянутий у Верховній Раді.

Українська правда