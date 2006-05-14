У Варшаві поранено 32 поліцейських

У столиці Польщі Варшаві після футбольного матчу хулігани влаштували бійку - затримано 231 людину, поранено 32 поліцейських.

Про це сьогодні повідомив журналістам прес-секретар варшавської поліції Маріуш СОКОЛОВСЬКИЙ, передає Газета.ru.

Зіткнення хуліганів з поліцією розпочалися в суботу увечері після завершення матчу між "Легією" (Варшава) і "Віслою" (Краків) і продовжувалися до ранку неділі, коли п`яні псевдовболівальники закидали працівників правопорядку пляшками і камінням.