Азарова одягнули в мантію доктора

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ став почесним доктором Національного університету біоресурсів та природовикористання України.

Як передає кореспондент УНІАН, ректор університету Дмитро МЕЛЬНИЧУК вручив главі уряду нагрудний знак, мантію, бонет та диплом почесного доктора.

«Вам тепер доведеться раз на рік до нас приїжджати», - сказав ректор, звертаючись до М.АЗАРОВА.

***Національний університет біоресурсів і природокористування України, (до 2008 року - Національний аграрний університет, до 1992-го - Українська сільськогосподарська академія) є провідним вищим аграрним закладом освіти України. Розташований у Києві в Голосіївському районі.