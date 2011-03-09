Міліція радить ВР розбиратися з водієм, який протаранив її огорожу

Міліція не має наміру порушувати кримінальну справу за фактом ДТП 8 березня, внаслідок якого було пошкоджено огорожу і стіну будівлі Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

«Яка тут може бути кримінальна справа, якщо це адміністративна відповідальність? Або штраф, або позбавлення прав», - зауважили у міліції.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи буде винуватець ДТП відшкодовувати збитки за пошкоджене майно, у міліції зазначили, що це є компетенцією не правоохоронних органів, а відповідних служб, на балансі яких перебуває це майно.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня близько 3-ї години ночі автомобіль Volkswagen Passat під керуванням нетверезого водія протаранив металеву огорожу і врізався у будівлю Верховної Ради України.

Внаслідок ДТП водій отримав закриту черепно-мозкову травму, закриті травми грудної клітини та черевної порожнини і був госпіталізований.