В Азарова пояснили: те, чого хоче Янукович, зробити складно, але можна

Завдання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вирівнювання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні буде виконано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ.

«Найближчим часом ми доповімо Президентові, яким чином ми підходимо до цього. Проте завдання, я думаю, буде виконано. Не буде такого, що в рази є розбіжності сьогодні між областями, рівними за умовами. Але є кілька областей, які складно привести (до єдиного тарифу - УНІАН), наприклад місто Київ. Тому що абсолютно різні витрати на доставку тієї самої води», - сказав він.

Як приклад віце-прем`єр також навів Луганську і Львівську області, де ціна на воду має бути в рази більше, ніж встановлена на сьогодні.

«Тому що тривала подача води, дуже високі підйоми, витрачається величезна кількість електроенергії. Тому вона сьогодні найдорожча в цьому розділі. Тому таку формулу (з вирівнювання тарифів на комунальні послуги - УНІАН) зробити складно», - зазначив В.ТИХОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент вимагає від керівників на місцях найближчим часом зрівняти комунальні тарифи у всіх регіонах України.

«Я прошу і попереджаю: найближчим часом нам слід зрівняти тарифи на воду, газ, житлово-комунальні тарифи в регіонах, щоб вони були єдиними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.