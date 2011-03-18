Тимошенко: Янукович не міг вирішити, що для нього гірше

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Генпрокуратура дала їй дозвіл на виїзд до Брюсселя безпосередньо за вказівкою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це вона заявила під час ефіру "Великої політики" на телеканалі "Інтер".

"Я думаю, що діючий Президент ніяк не міг вирішити що для нього гірше - відпустити мене до Брюсселя чи залишити в Києві. І як тільки він визначився і зрозумів позицію світової спільноти, безумовно, він дав команду Генеральній прокуратурі відпускати",- сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона додала, що це не була самостійна позиція слідчих та прокурорів. "Це позиція персонально ЯНУКОВИЧА", - наголосила лідер партії "Батьківщина".

На початку програми було продемонстровано сюжет в якому підводилися підсумки річного перебування в опозиції Ю.ТИМОШЕНКО та її політичної сили. Коментуючи цей сюжет, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що "він дуже чітко говорить про те яку тенденційність набирає програма". "Я думаю якби тут був АЗАРОВ, ви б не побачили в цих фільмах черги в Луганську за хлібом, черги в податкові", - сказала вона. Ведучий програми Євгеній КИСЕЛЬОВ заперечив їй, запевнивши що все це було показано. В свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що "добре знала куди йшла і що тут заготовлено все до кожної репліки і кожного сюжету". "Але я йшла не для того, щоб спілкуватися в такому режимі. Я йшла для того, щоб спілкуватися з людьми і донести те, що я хочу донести", - наголосила вона.