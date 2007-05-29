Симоненко: закони для проведення позачергових виборів ВР голосуватиме завтра

Верховна Рада України завтра голосуватиме за пакет законопроектів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після завершення консультацій лідерів фракцій і членів робочої групи повідомив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, під час проведення консультацій практично не вдалося досягти компромісу стосовно тих розбіжностей, які існували.

«Залишилися усі ті самі принципові розбіжності, які і були. Тобто, на завтрашній день перенесене все голосування, яке стосується пакету законів», - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому він не виключив, що завтра парламент може розглянути проект закону про внесення змін до Конституції щодо імперативного мандату.

П.СИМОНЕНКО також наголосив, що сьогодні під час пленарного засідання ВР (початок заплановано на 16.00 – УНІАН) планується внести зміни до закону про Центральну виборчу комісію, аби надати можливість за пропозицією Президента змінити склад ЦВК.

При цьому він зауважив, що поки ці зміни не будуть внесені, коаліція не обговорюватиме питання внесення своїх кандидатур до нового складу Центрвиборчкому.