Одесу за борги відключили від тепла

Минулої ночі, коли температура повітря в Одесі становила 4 градуси тепла, фахівці ДК «Газ України» відключили будинки жителів міста від газопостачання, мотивуючи це багатомільйонною заборгованістю населення за енергоносії в розмірі понад 262 млн. грн.

Коментуючи відключення будинків від теплопостачання, виконуючий обов`язки віце-мера Одеси з ТЕК Микола РУБЛЯ заявив: «Населення заборгувало тепловикам понад 200 млн. грн. І приблизно таку саму суму їм винна держава – як компенсацію різниці у тарифах. При цьому два підприємства «Теплопостачання міста Одеси» і «Одеська ТЕЦ» заборгували ДК «Газ України» близько 300 млн. грн.».

У свою чергу, прибулі напередодні до Одеси представники ДК «Газ України» відзначають, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, зокрема теплової енергії, проте сплачені ним кошти своєчасно до компанії не надходять.

Зокрема, комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» станом на 21 березня заборгувало 187 млн. грн. (45%), а «Одеська ТЕЦ» – 78 млн. грн. (35%).