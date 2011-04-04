Кравчук не думає, що Янукович затаїв зло на Кучму

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає порушення кримінальної справи проти свого наступника Леоніда КУЧМИ спробою нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА розпочати демонтаж кланово-олігархічної системи.

Про це він сказав у інтерв’ю “Українській правді”.

Л.КРАВЧУК зазначив, що не вірить у правдивість тези, що справа проти Л.КУЧМИ – це помста В.ЯНУКОВИЧА за те, що Л.КУЧМА не розігнав Майдан-2004 і не зробив його Президентом. “Я в це не вірю. Я був на нараді у Конча-Заспі, коли в листопаді 2004 року вирішувалося питання щодо Майдану. Віктор Федорович, одержавши рішення ЦВК про обрання Президентом, офіційно на засіданні сказав: "Мені потрібно вже заступати в посаду". На що КУЧМА відповів, що треба спочатку пройти всі процедури по закону, оприлюднити рішення Центрвиборчкому, і тільки після цього воно набуде сили. На це дійсно Віктор Федорович сказав: "В країні має бути порядок, і якщо ЦВК оголосила Президента, то нинішня влада має забезпечити виконання цього рішення". Тобто він сказав, з моєї точки зору, правильно. Але ситуація була дуже складна...”, – розповів Л.КРАВЧУК.

Він додав, що ця розмова відбувалась “на підвищених тонах”. “КУЧМА сказав: "Я не буду давати директиву застосовувати силу. Але якщо ти вже обраний Президентом, і поки є прем’єр-міністром - дій!", – переповів Л.КРАВЧУК.

Відповідаючи на запитання, що все ж таки В.ЯНУКОВИЧ міг “затаїти зло на КУЧМУ”, Л.КРАВЧУК сказав: “Я не думаю, що ЯНУКОВИЧ – така недалекоглядна й недосвідчена людина, що він може затаїти на КУЧМУ зло. Моя теорія полягає ось у чому. Згадайте, як прийшов ГОРБАЧОВ і розпочав перебудову. Минув якийсь час, я пам’ятаю, ми стоїмо з ГОРБАЧОВИМ в його кабінеті, він мені каже: "Как вы считаете, почему перестройка не идет?". Я кажу: "Михайло Сергійович, поки ми не зламаємо систему, система з’їсть все, що ви зробите". От і я сприйняв цей акт по відношенню до КУЧМИ як спробу ЯНУКОВИЧА розпочати демонтаж кланово-олігархічної системи, яку за 20 років створили в Україні. Ви слухали плівки МЕЛЬНИЧЕНКА? Хіба там ідеться тільки про Гонгадзе? Якщо визнали їх автентичність, то подивіться - сьогодні на високих посадах перебуває дуже багато фігурантів записів. Вони рекомендували КУЧМІ, як збирати гроші, або як забирати акції...”, – сказав Л.КРАВЧУК.

“Я поставлю себе на місце ЯНУКОВИЧА - мені треба цих людей позбутися, плівки визнаються дійсними, я запрошую до себе кожного із них і кажу: "Сам підеш у відставку, як роблять на Заході?", – додав він.

Відповідаючи на питання, кого саме хоче позбутися В.ЯНУКОВИЧ, адже на плівках фігурують і прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, Л.КРАВЧУК нагадав: “Там на плівках чути голоси десятків людей. Але я не знаю, чи хоче ЯНУКОВИЧ позбутися АЗАРОВА. На мою думку, АЗАРОВ – прекрасний економіст”.