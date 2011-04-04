Клюєв каже, що Кабмін знайшов 365 мільйонів на надбавки вчителям
12:33, 04 квітня 2011Політика
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Законопроект обіцяють на тому тижні
Уряд на наступному тижні внесе до Верховної Ради законопроект про зміни до державного бюджету на 2011 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.
Він зазначив, що в уряді працюють над тим, щоб вчителям були виплачені 20% надбавки. «Ми вже розробили зміни до бюджету на 2011 рік. Там 365 млн. грн.», - зазначив А.КЛЮЄВ.
При цьому він додав, що «на наступному тижні ці зміни до бюджету будуть внесені у ВР».
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення 20-відсоткової надбавки до окладів усіх категорій працівників освіти.
Постанова набуває чинності з 1 вересня 2011 року.
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