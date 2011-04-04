Янукович звільнив заступника начальника Управління держохорони
12:38, 04 квітня 2011Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КУЛИКА з посади заступника начальника Управління державної охорони України.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Також своїм розпорядженням, Президент звільнив Надію ЗАРЬКО з посади керівника секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
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