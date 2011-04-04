Нардепи в парламенті з'ясовували, кому з них ночами Тігіпко сниться

На Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту вирішено, що в п’ятницю, 8 квітня, Верховна Рада під час Години запитань до уряду заслухає інформацію віце-прем’єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо перспектив пенсійної реформи та погашення заборгованості із зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, з пропозицією заслухати С.ТІГІПКА виступив лідер фракції ну-нс Микола МАРТИНЕНКО. При цьому він не назвав конкретної теми. Лише зазначив, що інформація має заслуховуватися «щодо реформ».

У відповідь на це перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сказав: «Ми не заперечуємо, щоб заслуховувати ТІГІПКА». При цьому додав, що і ТІГІПКО і весь уряд буде в цей час у парламенті.

В той же час лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ підкреслив, що коли пропонується заслухати когось з урядовців, то має бути на Погоджувальній раді чітко визначена тема Години запитань до уряду. Він додав, що це має бути обгрунтоване рішення, а «не тому що комусь щось захотілося, чи вночі приснилося». У відповідь М.МАРТИНЕНКО сказав, що «мені не сниться Сергій Леонідович, слава Богу. І ніхто з політиків». «Нічого мені не приснилося, але ми бачимо, що робиться із соціальною політикою уряду і ми хочемо послухати Сергія Леонідовича з найбільш актуальних питань соціально-економічної політики уряду», - додав М.МАРТИНЕНКО.