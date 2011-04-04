У наступній ВР Литвин спікером не буде, «навіть якщо на коліна стане»?

Литвин не стане головою ВР наступного скликання

Київ. 4 квітня. УНІАН. Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК переконаний, що чинний голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не очолить парламент наступного скликання.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

Відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що екс-Президент Леонід КУЧМА зараз є жертвою системи, яку він сам і створив, Л.КРАВЧУК сказав: “Абсолютно. Система з’їдає не тільки КУЧМУ, а всіх. І коли ЯНУКОВИЧ став Президентом, він побачив, що нині існуюча система з’їсть і його. Я, до речі, не думаю, що він схильний створити диктатуру. Тому що країна не готова до цього. Він живе в реальному світі та все бачить - і телебачення, мітинги, і майдани...”.

При цьому Л.КРАВЧУК гадає, що ані В.ЯНУКОВИЧ, ані В.ЛИТВИН не стануть основними жертвами справи проти Л.КУЧМИ. “ЛИТВИН не є зараз такою важливою фігурою для України, щоб на ньому зосередити всі стріли. У нинішньому парламенті влада вже може обійтися без ЛИТВИНА. А у наступному парламенті, я абсолютно переконаний, ЛИТВИНА вже не зроблять головою Верховної Ради. Навіть якщо він буде на колінах стояти й казати, що в нього найкраща партія в світі”, – сказав він.

“І я не думаю, що плівки можуть негативно вплинути на ЯНУКОВИЧА. Всі ці люди були підлеглими по відношенню до КУЧМИ. ЯНУКОВИЧ був підлеглим, він виконував директиви глави держави”, – додав Л.КРАВЧУК.