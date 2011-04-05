Королевська озвучила ультиматум підприємців Кабміну

«Ми не ведемо переговори — ми наполягаємо на тому, щоб влада підтримала наш пакет законопроектів із захисту економіки». Про це у Верховній Раді заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на робочій зустрічі авторів звернення учасників АвтоМайдану до прем`єр-міністра України, членів Ради підприємців України з представниками уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що мета сьогоднішніх зборів - детально проінформувати представників Кабміну про суть вимог, переданих учасниками АвтоМайдану прем`єр-міністрові.

«Люди справи сьогодні стоять перед вибором – закриватися або йти працювати в тінь. При цьому уряд не запропонував свого варіанту, що робити цим людям далі. Тому Рада підприємців України, а це більше 200 громадських організацій і профспілок, зробила за уряд його роботу і підготувала свої пропозиції, як врятувати економіку і зберегти сотні тисяч підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету відзначила, що розроблені підприємцями пропозиції дозволять людям продовжити легальну роботу, а не йти в тінь. «Ми не ведемо переговори - ми наполягаємо на тому, щоб влада підтримала наш пакет законопроектів із захисту економіки», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми готові будь-кому в цій країні довести свою правоту. Наші пропозиції дозволять не тільки зберегти 2,7 млн. підприємців у країні, але й до кінця року створити 500 000 робочих місць, що забезпечить, як мінімум, 4 млрд. додаткових надходжень до Пенсійного фонду. Це забезпечить стабільність економічної ситуації і розвиток конкурентоспроможності країни», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, «наша модель розвитку малого і середнього бізнесу була протестована експертами, протестована людьми, пройшла обговорення в більшості регіонів України. І минулого місяця в Києві 350 представників громадських організацій і профспілок зі всіх областей України її підтримали. В результаті, я зареєструвала законопроект про спрощену систему оподаткування і ще 6 законопроектів у Верховній Раді, які не є популістськими і політичними. В них закладені економічні інструменти і стимули для підвищення добробуту людей і розвитку економіки».

Як заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, «говорять, що є два способи подвоїти ВВП на душу населення. Один – це дійсно збільшити ВВП, інший – скоротити населення. Складається враження, що рецепт української влади – це вдвічі скоротити населення, замість того щоб розвивати економіку».

«Неприйняття нашої моделі — шлях до економічного і соціального колапсу. Зростання корупційного податку призведе до подорожчання продуктів харчування, одягу, продуктів першої необхідності. Ціни зростуть мінімум на 20%, а за окремими групами і більше. Якщо не зупинити руйнування економіки, вже до вересня безробіття перевищить мільйон чоловік. Кожний з них, замість того щоб платити податки і наповнювати бюджет, одержуватиме допомогу. Жодна економіка такого тиску не витримає», - прогнозує депутат.

На її думку, уряд приховує реальний стан справ у економіці, блокує через податкову закриття підприємств, щоб не показувати глибину обвалу. «Черги до податкових інспекцій на закриття і ліквідацію підприємств більші, ніж на відкриття. На ліквідації підприємств чиновники сьогодні роблять бізнес. При цьому нам кажуть, що в країні - найліберальніший Податковий кодекс, і що таких реформ, як в Україні, немає ніде у світі. А насправді податкова душить бізнес. Це справжнісіньке економічне шахрайство», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Коментуючи той факт, що на зустріч з лідерами підприємницьких організацій і профспілок, всупереч розпорядженню прем`єр-міністра не прийшли перші особи міністерств і відомств, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Сьогоднішній день став тестовим для влади. Незважаючи на широко декларовану Кабінетом міністрів готовність до діалогу з суспільством, - влада не в змозі тримати відповідь ні за свої слова, ні тим більше, за свої дії. Чиновники бояться говорити безпосередньо з людьми і нести відповідальність за свій економічний авантюризм».

«Враховуючи, що уряд не висловлює готовності вести діалог, ми заявляємо про те, що відтепер ми залишаємо за собою право на адекватну реакцію», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив провести консультації з авторами звернення до глави уряду учасників АвтоМайдану, розглянути їхні пропозиції з приводу внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва, розглянути законопроекти, що стосуються єдиного соціального внеску і єдиного податку, зміни до Податкового кодексу, розроблені за участю підприємців.

Рада підприємців України запропонувала провести зустріну з членами уряду 5 квітня. До участі в робочій нараді були запрошені: віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ, голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

Проте, ніхто із запрошених на сьогоднішню зустріч не прийшов.

Рада підприємців України пропонує прийняти такі законопроекти:

проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№ 8276), який повністю відповідає інтересам розвитку економіки і держави;

поправки до Податкового кодексу, що дозволять відносити на валові витрати юридичних осіб товари і послуги підприємців, які працюють за спрощеною системі оподаткування (законопроект № 8217-2);

поправки до Податкового кодексу зі скасування податкової звітності про доходи фізичних осіб (законопроект № 8217-3);

зміни до Закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» про скасування єдиного внеску для пенсіонерів і інвалідів (законопроект № 8287);

законопроект №8018 – мораторій на перевірки підприємців, які працюють за спрощеною системою, до 1 січня 2012 року;

законопроект №7535, що передбачає посилення відповідальності посадовців за створення перешкод веденню підприємницької діяльності;

законопроект №7536 про перегляд споживчого кошику, що приведе мінімальні соціальні стандарти у відповідність з потребами життя.