Єжель стверджує, що не просив на парад «жодних рекордних сум»

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ спростовує звинувачення деяких політиків про те, що військове відомство значно завищило кошторис на проведення параду військ з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

Він наголосив, що військові паради повинні проводитися на такому рівні, які є гідними для Української держави.

«Жодних рекордних сум!», - заявив міністр оборони, коментуючи оприлюднену у ЗМІ інформацію про те, що Міноборони запланувало кошторис для проведення параду 24 серпня у розмірі 320 млн. грн.

«Не слухайте ГРИЦЕНКА (голову Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА – УНІАН). Ви слухайте, що я вам скажу: це не 320 млн., а значно менше. Як мінімум удвічі», - наголосив М.ЄЖЕЛЬ.