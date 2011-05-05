Київ чекає, що Європол виправить свою помилку щодо України
Коментар посла України при ЄС
Посол України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЕЄВ закликає Європол переглянути свою оцінку про можливий вплив відміни віз з Україною на зростання активності в Європі злочинних угруповань.
Про це йдеться в його коментарі, переданому агентству УНІАН.
«Я закликаю Європол переглянути свою заяву», - йдеться в коментарі.
Посол відзначив, що в Україні оцінка Європолу була сприйнята з глибокою тривогою.
При цьому К.ЄЛІСЕЄВ висловив переконаність у тому, що заява Європолу суперечить думці Єврокомісії, а також підриває «неупереджену й об`єктивну суть» Європолу.
Посол нагадав, що Україна і Європол підписали угоду про стратегічну співпрацю і найближчим часом планують підписати угоду про операційну співпрацю.
«Ці документи вводять рамки для ефективного вирішення всіх і кожного питань, які можуть виникнути між Україною і ЄС у сфері попередження й боротьби з організованою злочинністю», - наголосив посол.
За його словами, представлений в листопаді 2010 року Україні План дій зо відміни візового режиму довів, що Україна досягла значного прогресу у сфері юстиції, свободи і безпеки, і, зокрема, в боротьбі з організованою злочинністю.
«У цьому сенсі заява Європолу є несумісною і може визначити майбутню оцінку Європейською комісією в рамках діалогу про лібералізацію візового режиму з Україною. Я наголошую: це неприйнятно, і я чекаю, що ця прикра помилка буде виправлена Європолом», - заявив К.ЄЛІСЕЄВ.
Як повідомляв УНІАН, у доповіді Європолу про загрозу організованої злочинності ЄС відзначається, що відміна віз з Україною і низкою інших східних сусідів може призвести до посилення впливу організованих злочинних груп цих країн у Євросоюзі.