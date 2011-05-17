Слідчий був зобов’язаний направити сьогодні до суду справу Луценка

У Генеральній прокуратурі заявляють, що слідчий був зобов’язаний направити сьогодні, 17 травня, до суду кримінальну справу стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури.

Як пояснюють в ГПУ, термін ознайомлення обвинуваченого та його адвокатів з матеріалами кримінальної справи тривав з 26 січня по 16 травня, тобто 111 днів.

При цьому у квітні, зазначили в Генпрокуратурі, українським парламентом були внесені зміни щодо встановлення кінцевого строку ознайомлення обвинувачених з матеріалами кримінальної справи.

Таким чином, районний суд Києва ухвалив рішення про встановлення кінцевого строку ознайомлення обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА та його захисників з матеріалами кримінальної справи до 16 травня включно, підкреслили в ГПУ.

“З огляду на це, слідчий був зобов’язаний 17 травня направити справу до суду”, - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у партії “Народна самооборона” вважають, що Генпрокуратура поспіхом передала до суду кримінальну справу проти Ю.ЛУЦЕНКА, щоб зняти з себе відповідальність за його долю.

”Не маючи ніяких законних підстав і далі утримувати Ю.ЛУЦЕНКА під вартою, Генеральна прокуратура України поспіхом вчинила те, чого в Україні не робили ще з початку 50-х років минулого століття. Кримінальну справу стосовно екс-міністра терміново передали до Печерського суду столиці”, - зазначається у заяві.

Її автори наголошують, що такий поспіх у діях Генпрокуратури “не важко зрозуміти, адже їм не хочеться брати на себе відповідальність за долю Ю.ЛУЦЕНКА, який і нині продовжує голодування і знаходиться на межі життя і смерті”.