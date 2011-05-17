19–21 травня відбудеться V Всеукраїнський фестиваль науки, приурочений до професійного свята науковців – Дня науки.

Організатори фестивалю: Національна академія наук України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; Національний центр «Мала академія наук України»; Національна академія медичних наук України; Національна академія педагогічних наук України; Національна академія правових наук України; Національна академія аграрних наук України; Національна академія мистецтв України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «КПІ».

Генеральні партнери фестивалю: Посольство Французької Республіки в Україні, Французький інститут в Україні та Інститут Франції.

Партнери фестивалю: «Microsoft Україна», Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Великий конференц-зал НАН України.

Метою проведення Фестивалю науки в Україні є широке інформування суспільства про наукові досягнення і практичні розробки вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів. В рамках Фестивалю науки передбачається проведення багатьох різноманітних за формою і змістом заходів, розрахованих на різні категорії учасників, – дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних закладах, виступи провідних вітчизняних і іноземних вчених з популярними лекціями, виставки, екскурсії до лабораторій та музеїв, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок, демонстрації науково-популярних фільмів, «науковий пікнік» і т. ін.

Загалом в рамках V Всеукраїнського фестивалю науки заплановано проведення більш як 1000 заходів, які відбудуться в Києві, обласних і районних центрах України.

Програма заходів фестивалю та детальна інформація – на веб-сайті: www.festival.nas.gov.ua

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 19 травня о 10:00 у Великому конференц-залі НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55).

З вітальними промовами до учасників та гостей фестивалю звернуться: президент НАН України, академік НАН України Б.Є. ПАТОН, міністр освіти і науки України Д.В.ТАБАЧНИК, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України академік НАН України В.П.СЕМИНОЖЕНКО.

Для участі в урочистому відкритті фестивалю запрошені Президент України, прем’єр-міністр України, керівники дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, відомі політики, діячі культури та мистецтв.

19 травня о 9:00 відбудеться прес-конференція.

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