До кінця монополії долара залишилося максимум 15 років

Долар США до 2025 року втратить монополію в глобальній фінансовій системі, яка на той час стане мультивалютною. Такий прогноз подається в доповіді Світового банку "Горизонти глобального розвитку 2011 - Мультиполярний світ: Глобальна економіка".

За найбільш імовірним сценарієм, на той часу в світі складеться мультивалютна система, в центрі якої будуть долар США, євро і юань, пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на авторів доповіді.

При цьому більша частина країн, що розвиваються, особливо найбідніші, продовжать використовувати в своїх зовнішньоторговельних операціях зарубіжні валюти, а їх національні валюти будуть чутливі до курсових коливань відповідно до обстановки на міжнародному валютному ринку, зазначають експерти банку.

Фахівці кредитної організації також вважають, що на 2025 рік шість провідних економік світу з-поміж тих, які розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Індонезія і Південна Корея, - забезпечуватимуть більше половини зростання глобального ВВП. Мірою зсуву світових економічних полюсів зовнішньоекономічні фінансові потоки цієї шістки сприятимуть зростанню бідних економік, йдеться в доповіді.

Незважаючи на весь зростаючий вплив країн, що розвиваються, експерти банку вказують на необхідність проведення в цих державах структурних реформ для підтримки темпів збільшення ВВП і рівня внутрішнього попиту.

За прогнозом банку, зростання всіх економік світу, що розвиваються, з 2011 по 2025 рік становитиме в середньому близько 4,7% за рік, а зростання ВВП розвинених країн - 2,3% в рік; провідні позиції серед останньої групи займатимуть Японія, Великобританія і США.