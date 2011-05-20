У «Батьківщині» вважають реальною загрозу арешту Тимошенко

Партія "Батьківщина" визнає реальною загрозу арешту свого лідера Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Х з’їзду партії "Батьківщина" з приводу переобрання Ю.ТИМОШЕНКО головою партії.

"З метою припинити опозиційну діяльність Ю.ТИМОШЕНКО, а також відволікти увагу людей від повного провалу соціально-економічної політики уряду ЯНУКОВИЧА, влада вже не приховує своїх планів ув’язнити її. На сьогодні загроза арешту ТИМОШЕНКО за сфальсифікованими псевдокримінальними, а насправді, політичними справами, є реальною як ніколи", - йдеться у заяві.

Делегати з’їзду пояснили, що переобрали Ю.ТИМОШЕНКО головою партії, виходячи із того, що вона – "сильний загальнонаціональний лідер з потужним інтелектом, стратегічним баченням майбутнього України, високим міжнародним авторитетом".

У партії вважають, що "все більше і більше українців" пов’язують надії з Ю.ТИМОШЕНКО на зміну влади, і саме через те, що влада розглядає лідера "Батьківщини", як головну загрозу своєму пануванню, вона «кинула на боротьбу з нею всі владоохоронні органи».

"Ми хочемо, щоб ТИМОШЕНКО знала, що партія пишається своїм лідером, високо цінує її боротьбу за захист України від кримінально-окупаційного режиму ЯНУКОВИЧА, а посилення репресивного тиску влади на ТИМОШЕНКО ще сильніше згуртує нашу партію навколо голови – заради України та її кращого майбутнього", - йдеться у заяві.

З`їзд партії перед переобранням Ю.ТИМОШЕНКО своїм лідером оцінив її роботу за звітний період на "відмінно".