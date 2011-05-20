Гриценко підказує Єжелю, де взяти гроші на корвет

Екс-міністр оборони, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає “абсолютно безвідповідальним” заклик міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ до українців допомогти коштами на будівництво корабля класу “корвет”.

Про це А.ГРИЦЕНКО сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За його словами, такі заяви звучать в той час, коли “при закупках продовольства для солдат у 2011 році втрачалися десятки мільйонів гривень, коли розбазарюються землі Міністерства оборони України на десятки мільйонів гривень”. “Тому на цьому фоні такі заяви є щонайменше безвідповідальними”, - підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в такій ситуації дивно “чути висловлювання міністра про те, що він віддасть на будівництво українського корвета своє місячне грошове забезпечення”. Він наголосив, що кошти можна було б знайти, якби був наведений порядок у фінансовому забезпеченні та припинено неефективне використанні майна армії.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ закликав українців допомогти коштами на будівництво корабля класу “корвет”.

“Підтримаємо ініціативу ветеранів флоту і збудуємо український корвет громадою”, - наголосив він. ЄЖЕЛЬ.“Я особисто віддаю на будівництво українського корвета своє місячне грошове забезпечення”, - підкреслив міністр оборони.

Він висловив впевненість, що в Україні знайдеться багато людей, які також візьмуть участь в будівництві “народного корабля”. “До речі, тільки-но був оприлюднений відповідний фінансовий рахунок, як почали поступати гроші від громадян”, - додав М.ЄЖЕЛЬ.

Збудувати корвет громадою поставили за мету ветерани вітчизняного флоту у Севастополі, які ухвалили рішення заснувати благодійну організацію “Фонд відродження Українського флоту”.