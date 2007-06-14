Євген Жовтяк про Януковича, непрофесійність і ціни на хліб

Представник блоку «Рух-Українська правиця» Євген ЖОВТЯК вважає, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ прикриває нефаховість свого уряду і невміння застосовувати ринкові методи регулювання цін показовою строгістю до підлеглих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, про це він сказав, коментуючи заяву прем’єр-міністра про намір звільнити аграрний блок уряду, якщо до наступного тижня не буде зупинено зростання цін на хліб.

Між тим Є.ЖОВТЯК вважає, що попри декларації та наміри уряду Віктору ЯНУКОВИЧА, цього року забезпечити цінову стабільність на багатьох споживчих та товарних ринках навряд чи вдасться. Свідчення цього, зокрема, є нинішнє подорожчання хліба і пального, додав він.

«Це пов’язано, передусім, із невмінням застосовувати ринкові методи регулювання цін, а також із слабким професіоналізмом уряду щодо прогнозування змін на ринках”, переконаний представник “Правиці”.

За його словами, як свідчить багаторічний досвід, адміністративні методи регулювання цін мають вкрай обмежений вплив і не виправдовують себе, натомість формують інфляційні очікування відкладеного характеру. “Проте голова уряду обрав чомусь методи залякування та ручного управління, за які критикував своїх попередників», - зазначив Є.ЖОВТЯК.

На його переконання, «слід також звернути найпильнішу увагу й на небезпеку кризових явищ на ринку зерна, що можуть виникнути з початком збору врожаю цього року, пов’язані не лише з посухою в деяких регіонах країни, а й з фактичною неготовністю уряду до жнив-2007". "Викликає велику стурбованість той факт, що станом на середину червня уряд так і не визначив мінімальні закупівельні ціни на зерно нового врожаю, а Держрезерв і Аграрний фонд, відповідно, не укладають закупівельні угоди з виробниками зерна», - зазначив Є.ЖОВТЯК, коментуючи визнання прем’єр-міністра ЯНУКОВИЧА, зроблене у ході поїздки в Полтаву, що уряд й досі не зміг спрогнозувати ціну на зерно й хліб, тому що ще не відома собівартість цієї продукції.

Щоб запобігти можливій дестабілізації на ринку зерна, з початком жнив, уряду, вважає Є.ЖОВТЯК, "слід негайно визначити мінімальні закупівельні ціни на зерно в 2007 р., що будуть забезпечувати прибутковість вирощування зерна, зокрема покривати витрати сільськогосподарських виробників з урахуванням подорожчання кредитних ресурсів, палива, міндобрив, насіння, техніки і запчастин".

"Уряд також має терміново виділити фінансові ресурси та спільно з регіональною владою запровадити дієвий механізм загальнодержавних і регіональних закупівель зерна нового врожаю», - зауважив Є.ЖОВТЯК.

«Отже, нефаховість свого уряду і його невміння застосовувати ринкові методи регулювання цін на споживчих і товарних ринках прем’єр-міністр ЯНУКОВИЧ намагається прикрити голим популізмом, демонструючи показову строгість до своїх підлеглих. Уряд повинен вміти працювати в ринкових умовах та застосовувати сучасні економічні інструменти, а не шукати винних чи виправдань своїм помилкам та поспіхом «гасити» кризи, як це зараз робить лідер Партії регіонів», - підсумував представник блоку «Рух-Українська правиця» від УНП Є.ЖОВТЯК.