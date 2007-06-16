Піскун не бачить собі місця поряд з Елтоном Джоном

Екс-генпрокурор, Святослав Піскун під час веб-конференції у Газеті по-київськивдавав з себе не по-генпрокурорівськи відкритого і скорого на язик чолов’ягу. Із захватом “вішав лапшу на вуха”: мовляв, його годинник (із яким Піскуна впіймала Тимошенко) куплений на петрівському ринку. “У мене зараз на руках дорогий годинник "Rollix" вартістю 500 тисяч євро. Я їх купив на базарі на "Петровке" І вам раджу там же купити”...

Повідомив, що взагалі-то він – китаєць, із Тибету. І звуть його Далай-Лама.

Та став бити себе у груди: “Єдине, в чому я себе вважаю винним - що проголосував в 2004 році за Ющенка, як президента Україні. Ніколи собі цього не пробачу”.

Взагалі “мережевий” Піскун виявився значно менше лояльним до Президента, ніж “Піскун у реалі”... У відповідь на запитання, чи піде він на концерт Елтона Джона, і чи буде сидіти поряд з Президентом, нардеп заявив: “В усякому разі, я точно знаю, що моє місце - не поряд з Елтоном Джоном. Я з Ющенком готовий ходити на концерти, на дні народження, на свята, на панахиди. Найголовніше - відволікти його від виконання службових обов`язків”.

А на закид іншого відвідувача сайту, мовляв Піскун багато говорить, але майже нічого не робить, відбрив: “Чертовски хочется поработать. Да вот не дают же проходимцы!”