Наша Україна написала до ЮНЕСКО

Політична партія «Наша Україна» звертається до ЮНЕСКО на захист Десятинної церкви.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії,

Голова Політичної ради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО направив звернення до Генерального директора ЮНЕСКО Ірини БОКОВОЇ з проханням втрутитися в ситуацію і силами цієї міжнародної організації вплинути на владу Києва, щоб зупинити варварські дії структур, про які досі правоохоронні органи країни замовчують інформацію.

Також, «Наша Україна» звертається до української громадськості, міської громади Києва, національних діячів культури і представників українських церков виступити єдиною силою проти зухвалої спроби здійснити незаконну забудову фундаментів Десятинної церкви.

В партії наголошують, що заяви міської влади Києва, які прозвучали вчора у відповідь на звернення, не дали жодного роз’яснення стосовно самовільного звезення будівельної техніки до історичної пам’ятки міста, замовників і виконавців цього. Така позиція влади, переконані в «Нашій Україні», посилює зростаючу стурбованість усієї громадськості.

Парламентська партійна група «Нашої України» звертається до керівника Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА та прокурора Києва Анатолія МЕЛЬНИКА із запитом про невідкладну зустріч для отримання вичерпних пояснень.

«Наміри щодо побудови над фундаментом Десятинної церкви нової культової споруди є незаконними та можуть завдати непоправної шкоди унікальній пам’ятці світового значення», - наголошують в «Нашій Україні».