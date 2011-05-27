Верховна Рада відмовляється розкривати доходи нардепів

Апарат Верховної Ради відмовився надати декларації про доходи народних депутатів.

Таку відповідь на свій запит "Українська правда" отримала за підписом керівника Управління кадрів Апарату Верховної Ради Володимира МАРТИНЮКА.

"Згідно з законом про статус народного депутата, народний депутат зобов`язаний щорічно подавати до органу державної податкової служби свою декларацію, тобто Апарат Верховної Ради не є розпорядником інформації щодо декларацій народних депутатів", - сказано в листі.

"Вважаємо, що така інформація може оприлюднюватися безпосередньо народним депутатом або відповідним органом державної податкової служби", - також ідеться в листі.

Водночас самі депутати відмовляються надавати свої декларації, посилаючись на те, що розпорядником цієї інформації є саме Апарат Верховної Ради і саме він має надавати декларацію депутата.

Про це, зокрема, пише в своєму листі керівник фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, який зазначає, що депутати щороку подають свою декларацію про доходи до Управління кадрів Верховної Ради.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради від 11 травня 2011 року №393, розпорядником публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, є Апарат Верховної Ради", – пише О.ЄФРЕМОВ.

"Враховуючи означене, а також те, що декларації про доходи депутатів щорічно передаються депутатами Апарату Верховної Ради, пропоную вам з приводу порушеного питання звернутися безпосередньо до розпорядника інформації", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня активісти Громадського руху «Стоп цензурі!» зі свого боку ініціювали 450 запитів до всіх депутатів Верховної Ради з вимогою оприлюднення декларацій про доходи.

«На підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» просимо Вас повідомити, в яких засобах масової інформації і коли (точна дата) була оприлюднена Ваша декларація про доходи за 2010 рік», - йдеться у зверненні до депутатів. У разі, якщо декларація про доходи на 2010 рік не була оприлюднена в ЗМІ, ініціатори звернень просять надати її копію.

Запитами до депутатів ВР журналісти Руху підтримують громадську кампанію з впровадження та моніторингу виконання Закону «Про доступ до публічної інформації», який набув чинності 9 травня 2011 року. Партнерами ініціативи виступили Всеукраїнська громадська організація Альянс «Майдан» й Партнерство «Новий Громадянин».