Луценко: суд присяжних – це смерть для нинішньої каральної системи

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що лише суд присяжних може викрити всі замовні кримінальні справи, які фабрикуються в правоохоронних органах.

“Для них прецедент суду присяжних – це смерть для каральної системи прокурорсько-суддівської вертикалі, яка збудована в Україні. Як тільки з`явиться незалежний від Адміністрації Президента, прокуратури, Вищої ради юстиції суд – рухнуть замовні рішення”, – заявив Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні під час засідання Печерського суду, повідомляє прес-служба партії “Народна Самооборона”.

За словами екс-міністра, розгляд його справи професійними суддями не дає надії на справедливе рішення через залежність цих суддів від влади. “Я не погоджусь з будь-яким складом суду не тому, що вони погані, а тому що вони залежні. Можливо, серед них і є нормальні люди, але я точно знаю, що вони залежні і будуть виконувати певні завдання. Про це свідчать останні роки тих “беспрєдєльних” рішень, які вони приймають. В країні, де рідний брат генерального прокурора очолює вищу інстанцію по моєму питанню – не може бути справедливого суду”, – заявив екс-міністр.

ЮЛУЦЕНКО зауважив, що в Конституції “чорним по білому записано, що людина має право на суддю, судову колегію або суд присяжних”, і він готовий погодитись з будь-яким рішенням, яке винесе суд присяжних. “Якщо рішення суду присяжних буде не на мою користь, я погоджусь. Але вони вкрали в мене це право”, – зауважив екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, на початку засідання Печерського райсуду Києва Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що має намір звернутися до відповідних органів про притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння посадового злочину головуючим у судовому процесі над ним судді Сергія ВОВКА.

Аргументуючи свою позицію, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що на минулому засіданні С.ВОВК порушив його конституційне право на розгляд справи судом присяжних.

«Це є порушенням Конституції, а відповідно – посадовий злочин. Тому я буду звертатися до відповідних органів про порушення проти вас кримінальної справи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.