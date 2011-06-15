Табачник не погодився, що має піти, й розказує про «право сильного»

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК не згоден з рекомендацією Міжнародної правозахисної організації Freedom House відправити його у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, на відповідне запитання журналістів Д.ТАБАЧИНК сказав: «Безумовно, ні».

«У кожного є право на свою оцінку. Можу ще раз повторити - право сильного давати оцінку безапеляційно. На прикладі Сербії ми бачили цю оцінку, бачили на прикладі колишньої Югославії, бачили на прикладі СТРОСС-КАНА. Право сильного завжди давати оцінку. Чим сильніша позиція, тим більш безапеляційна оцінка», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, організація Freedom House рекомендує Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ звільнити Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти.

«Звільнити з посади міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, можливо, найбільш контраверсійну фігуру у складі уряду, за сіяння непотрібного і небезпечного розділення України за питаннями ідентичності, мови та освіти», - наголошується в звіті Freedom House “Б’ючи на сполох. На захист демократії в Україні”, презентація якого відбулася учора у Києві.