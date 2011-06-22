Адвокати Іващенка готують скаргу до Європейського суду

Адвокати колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА готують скаргу до Європейського суду з захисту прав людини щодо тримання їх підзахисного під вартою.

Про це в ефірі 5 каналу заявив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Сьогодні-завтра ми підготуємо та надішлемо відповідну скаргу до Європейського суду з прав людини», - сказав він, нагадавши при цьому, що судді Печерського районного суду Києва навмисно не реагують на клопотання В.ІВАЩЕНКА щодо зміни йому запобіжного заходу у зв’язку з різким погіршення стану здоров’я, у тому числі через набуті ним захворювання, які переросли в хронічну форму, зокрема бронхіт та запалення щитовидної залози.

За словами адвоката, до свого арешту (сьогодні виповнюється 10 місяців з моменту затримання В.ІВАЩЕНКА) він не мав таких хвороб.

Водночас, відповідаючи на запитання, в якому стані сьогодні, після оголошення голодовки, перебуває В.ІВАЩЕНКО, Б.НЕЧИПОРЕНКО сказав: «Я не можу сказати, що він перебуває в такому стані, що може когось не впізнати, але він справді виглядає погано, схуд».

На запитання, чим, на думку адвоката, має завершитися справа В.ІВАЩЕНКА Б.НЕЧИПОРЕНКО відповів: «Ми сподіваємось на те, що «справа Іващенка» в суді повністю розвалиться і закінчиться або виправдальним вироком, хоча з іншого боку це маловірогідно в наших умовах, з другого боку справа буде спрямована за нашим клопотанням на додаткове розслідування з цієї простої причини, що обвинувачення висунуте явно абсурдне».

Як повідомляв УНІАН, 16 червня В.ІВАЩЕНКО, який обвинувачується у скоєнні службового злочину, оголосив, що розпочне безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського районного суду Києва, яку очолює суддя Сергій ВОВК.

Цю заяву В.ІВАЩЕНКО зробив у залі судового засідання після того, як суддя вкотре відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через різке погіршення стану здоров’я і необхідність провести відповідне лікування.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.