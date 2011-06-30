Депутат Європарламенту рекомендує Тимошенко поводитися більш гідно

Депутат Європарламенту Олександр Мирський (Латвія) вважає, що поведінка Юлії Тимошенко під час судового засідання свідчить про слабкість екс-прем'єра і виглядає некоректно по відношенню до всієї України. Про це він сказав у середу, 29 червня.

«Я б порекомендував Тимошенко поводитися більш гідно, тому що, на мій погляд, це виглядає не дуже коректно не тільки по відношенню до судової влади, але й до всієї держави Україна», - цитує депутата Європарламенту прес-служба Партії регіонів.

Він відзначив, що коли Юлія Тимошенко була при владі, така судова система її повністю влаштовувала.

«Судова система України в останні роки сильно не мінялася. І кілька років тому, коли Тимошенко була при владі, у неї були всі можливості реформувати цю систему для того, щоб можна було не вставати, коли входить суддя, не відповідати на запитання судді. Юлія Тимошенко все це могла б реформувати, щоб можна було висловлюватися проти судді, показувати свою неповагу до суду. У неї була така можливість, але вона її не реформувала, тому що вважала, що все гаразд», - відзначив Олександр Мирський.

«Така яскрава зневага до судової влади, на мій погляд, говорить про слабкість Тимошенко», - підкреслив представник Латвії в ЄП.

Крім того, він повідомив, що у даний час у Латвії заведено 28 кримінальних справ на латвійських олігархів.

«І нікому з них навіть в голову не приходить в суді показувати неповагу до судді. Кожен громадянин зобов'язаний поважати судову владу – це основа держави», - нагадав політик.

«Було б логічно, якби Юлія Тимошенко поводилася коректніше по відношенню до судової влади і до України в цілому. І це б надало більше ваги її словам і діям. І всі б звернули увагу, що вона поводиться гідно, а не влаштовує балаган у суді», - резюмував Олександр Мирський.