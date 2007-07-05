Мороз запросить європейських спостерігачів після дощику в четвер?

Коли буде вирішено питання про «обнуління списків», тоді Верховна Рада направить запрошення європейським країнам щодо направлення спостерігачів на парламентські вибори в Україні. Про це повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час зустрічі з президентом Міжнародної асоціації «Бізнес і парламент» депутатом палати громад парламенту Великобританії Брюсом ДЖОРДЖЕМ.

Як повідомила журналістам керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА, при цьому О.МОРОЗ зазначив, що наразі немає достатніх юридичних підстав для проведення дострокових виборів, наголосивши, що укази Президента України порушують Конституцію і законодавство.

О.МОРОЗ нагадав, що не вирішено питання щодо так званого «обнуління списків» через блокування роботи Центральної виборчої комісії з боку інституту Президента.

За словами О.МОРОЗА, “як тільки це питання буде вирішено, ВР направить відповідні запрошення європейським країнам щодо направлення спостерігачів на вибори”.

Все це О.МОРОЗ сказав у відповідь на запитання Б.ДЖОРДЖА, коли спостерігачі отримають запрошення прибути на вибори, якщо такі відбудуться.

Б.ДЖОРДЖ висловив упевненість, що наступні вибори «коли б вони не відбувалися», будуть відповідати міжнародним стандартам, як це було і на останніх парламентських виборах.

О.МОРОЗ під час зустрічі висловив занепокоєння існуванням загрози знищення судової системи в Україні. Він наголосив, що якщо ця виборча кампанія відбудеться, то вона «має бути юридичною», бо багато залежить від того, наскільки незалежною буде робота судів усіх рівнів.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня члени ЦВК заявили на брифінгу, що Центральна виборча комісія не може обнулити списки, а також визнати обраними нових депутатів через відсутність законодавчої бази.

Зокрема, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ розкритикував прикінцеві положення Закону “Про внесення змін до Закону “Про вибори народних депутатів України” і деяких інших законів, де йдеться про те, що закон вступає в силу з дня його публікації, але при цьому вступає в дію лише через 60 днів після публікації.

22 червня Депутати від Партії промисловців і підприємців України, включені до виборчого списку блоку «Наша Україна», заявили, що у разі ухвалення рішення Центральною виборчою комісією про обнуління списків «Нашої України» і відмову в реєстрації їхніх кандидатів народними депутатами мають намір оскаржити це рішення в суді.

25 червня член ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО повідомив журналістам, що Центральна виборча комісія поки що не планує розгляд питання про обнуління списків виборчого блоку «Наша Україна».