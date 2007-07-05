Кільчицька не хоче перевіряти школярів на ВІЛ/СНІД

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА категорично заперечує інформацію про те, що всі київські старшокласники начебто повинні проходити обов’язкову перевірку на ВІЛ/СНІД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

“Я б першою виступила проти такого нововведення, адже це було б порушенням прав людини!” – наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Прес-служба зазначає, що слова заступника голови КМДА вчора брутально «перекрутив» і «запустив» до Інтернету хтось із недобросовісних і некомпетентних журналістів. У КМДА звертають увагу на те, що "таку псевдо-новину почув” єдиний серед багатьох представників поважних громадських організацій, депутатів Київради, представників столичної виконавчої влади та мас-медіа. Насправді ж, на учорашньому засіданні координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу мова йшла лише про посилення відповідної профілактичної роботи серед учнів.

“Україна посідає нині перше місце в Європі за темпами поширення так званої чуми ХХ століття, – цитує слова І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ прес-служба. – За різними оцінками національних і міжнародних експертів, від 400 до 600 тисяч жителів нашої країни інфіковано ВІЛ. Найжахливіше ж те, що більшість з них – молодь (як юнаки, так і дівчата). Уявіть лише: тільки в квітні цього року було виявлено 258 дітей, яким вперше поставили такий страшний діагноз! Тому київська влада спільно з різноманітними громадськими організаціями посилила профілактику виникнення ВІЛ/СНІДу. Серед іншого, школярам роз’яснюють про джерела зараження цією небезпечною хворобою та про шляхи її запобігання. Кожен з них має знати, де і як вони можуть перевіритись на СНІД, у тому числі анонімно. Між іншим, це мають знати й дорослі, адже це проблема світового значення. Тому можу ще раз нагадати номер цілодобової та безплатної національної лінії телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІДу: 8-800-500-45-10”.