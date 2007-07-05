Кільчицька не хоче перевіряти школярів на ВІЛ/СНІД

15:05, 05 липня 2007
Політика
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Спростування інформації

Заступник голови КМДА Ірена Кільчицька Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА категорично заперечує інформацію про те, що всі київські старшокласники начебто повинні проходити обов’язкову перевірку на ВІЛ/СНІД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

“Я б першою виступила проти такого нововведення, адже це було б порушенням прав людини!” – наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Прес-служба зазначає, що слова заступника голови КМДА вчора брутально «перекрутив» і «запустив» до Інтернету хтось із недобросовісних і некомпетентних журналістів. У КМДА звертають увагу на те, що "таку псевдо-новину почув” єдиний серед багатьох представників поважних громадських організацій, депутатів Київради, представників столичної виконавчої влади та мас-медіа. Насправді ж, на учорашньому засіданні координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу мова йшла лише про посилення відповідної профілактичної роботи серед учнів.

“Україна посідає нині перше місце в Європі за темпами поширення так званої чуми ХХ століття, – цитує слова І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ прес-служба. – За різними оцінками національних і міжнародних експертів, від 400 до 600 тисяч жителів нашої країни інфіковано ВІЛ. Найжахливіше ж те, що більшість з них – молодь (як юнаки, так і дівчата). Уявіть лише: тільки в квітні цього року було виявлено 258 дітей, яким вперше поставили такий страшний діагноз! Тому київська влада спільно з різноманітними громадськими організаціями посилила профілактику виникнення ВІЛ/СНІДу. Серед іншого, школярам роз’яснюють про джерела зараження цією небезпечною хворобою та про шляхи її запобігання. Кожен з них має знати, де і як вони можуть перевіритись на СНІД, у тому числі анонімно. Між іншим, це мають знати й дорослі, адже це проблема світового значення. Тому можу ще раз нагадати номер цілодобової та безплатної національної лінії телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІДу: 8-800-500-45-10”.

 

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