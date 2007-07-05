6 липня о 14.00 лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО зустрінеться з Генеральним секретарем ОБСЄ Марком Перріном Де БРІШАМБО та головою місії ОБСЄ в Україні Джеймсом ШУМЕЙКЕРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, під час зустрічі, котра пройде в офісі партії "Наша Україна", обговорюватиметься політична ситуація в Україні.

Після зустрічі відбудеться брифінг В.КИРИЛЕНКА.