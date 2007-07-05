Кириленко зустрінеться з Генеральним секретарем ОБСЄ
17:25, 05 липня 2007Політика
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6 липня о 14.00 лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО зустрінеться з Генеральним секретарем ОБСЄ Марком Перріном Де БРІШАМБО та головою місії ОБСЄ в Україні Джеймсом ШУМЕЙКЕРОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, під час зустрічі, котра пройде в офісі партії "Наша Україна", обговорюватиметься політична ситуація в Україні.
Після зустрічі відбудеться брифінг В.КИРИЛЕНКА.
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