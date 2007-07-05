Томенко: БЮТ і мегаблок разом сформують уряд або...

БЮТ спільно з блоком „Наша Україна” – „Народна самооборона” під час виборчої кампанії отримають підтримку більшості українського суспільства та матимуть ще один шанс на формування парламентської коаліції та уряду для реалізації спільної програми, що міститься в Угоді про об’єднану опозицію, підписаній Юлією ТИМОШЕНКО та В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ. Про це заявив один із лідерів БЮТ, коментуючи журналістам створення мегаблоку демократичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, „те, що зробили наші колеги – представники 10 партій – є крок, який викликає повагу. Адже об’єднавчий процес демократичних політичних сил завжди був непростим, але результат цього об’єднання є дуже корисним для України”.

„У разі, якщо за результатами виборів нашим політичним силам не вдасться створити парламентську більшість, то ми спільно в опозиції захищатимемо цінності прав людини, демократії та національних інтересів України”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, 10 партій підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, яка є форматом виборчого блоку. Декларацію було підписано в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА в офісі “Нашої України”.

Декларацію підписали: від “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, партії “Вперед, Україно!” – Юрій ЛУЦЕНКО, “Народного руху України” – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО, Християнсько-демократичний союзу - Володимир СТРЕТОВИЧ, “Пори” – Владислав КАСЬКІВ, Партії захисників Вітчизни – Юрій КАРМАЗІН, Конгресу українських націоналістів – Євген Гірник, “Європейської партії України” – Микола КАТЕРИНЧУК.