Суд відмовив Луценку: прокурори залишаються

Печерський районний суд Києва відмовив екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ у задоволенні клопотання про відвід прокурорів у зв’язку з відсутністю у них відповідної кваліфікації для представлення державного обвинувачення в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні на засіданні з розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

Як зазначається в ухвалі суду, судом не встановлено ступінь кваліфікації прокурорів, що дало б змогу задовольнити клопотання про їх відвід.

У засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА оголошено перерву до 9.30 11 серпня.

Відповідну ухвалу виніс головуючий у справі суддя Сергій ВОВК.

Також судом у ході сьогоднішнього засідання було встановлено порядок судового слідства. Зокрема, спочатку буде допитано свідків, потім потерпілих, досліджено матеріали справи, допитано підсудних, після чого суд вирішить питання доповнення досудового слідства.

У свою чергу, сторона обвинувачення у суді просила встановити дещо інший порядок досудового слідства. Зокрема, спочатку допитати підсудних, потім потерпілих, свідків, дослідити матеріали кримінальної справи, вирішити питання доповнення досудового слідства.