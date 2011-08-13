В Донецьку створили Комітет опору диктатурі

Сьогодні в Донецьку 15 політичних партій і громадських організацій опозиційної спрямованості створили Комітет опору диктатурі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

У повідомленні зазначається, що членами Комітету було створено секретаріат з представників політичних партій: «Батьківщина», «Україна майбутнього», «Конгрес українських націоналістів», «Фронт змін», а також громадських організацій «Меморіал ім. В. Стуса» і «Союз обдурених вкладників».

Сьогодні члени комітету прийняли політичну заяву і маніфест.

Автори документів мають намір домагатися відставки Президента України і негайного звільнення всіх політичних в’язнів у країні.

«Ми, представники різних політичних сил і громадських організацій, заявляємо про нашу єдність в рішучому опорі диктатурі і проголошуємо початок всеукраїнської безстрокової акції протесту, про намір домагатися всіма дієвими засобами відставки Президента України і чинного уряду» - наголошується в маніфесті.

У заяві опозиційні сили вимагають «негайного звільнення всіх політичних в’язнів, відновлення відкритих судових розглядів і повернення судової системи України в правове русло, а не використовувати її як засіб розправи над опонентами правлячого режиму».

Члени створеного Комітету звернулися до представників опозиційних політичних сил, громадських організацій із запрошенням до участі в спільній роботі.

«Звертаємося до всіх свідомих небайдужих донеччан із закликом «Не будьте байдужими!», «Земляки, приєднуйтеся до нашої боротьби! Разом ми переможемо!» - підкреслюють автори заяви.