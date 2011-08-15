Адвокат Тимошенко: відому людину в кайданах до суду - це ненормально

Головуючий у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ виніс на обговорення учасників процесу питання щодо застосування примусового приводу до зали судових засідань свідка Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, який не з’являється попри численні запрошення.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Р.КІРЄЄВ прийняв після закінчення перерви в судовому засіданні.

При цьому суддя, зокрема, зазначив, що колишній представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до суду із заявою і вказує, що не може прибути до суду до 1 вересня, оскільки у зв’язку зі станом здоров’я перебуває за межами Києва на амбулаторному лікуванні.

Крім того, за словами судді, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ в заяві просить суд публічно спростувати, в тому числі через ЗМІ, інформацію про те, що він неодноразово викликався до суду, але ігнорував це.

У свою чергу представники прокуратури, даючи пояснення щодо необхідності застосування до Б.СОКОЛОВСЬКОГО примусового приводу, зауважили, що наразі немає доказів, що Б.СОКОЛОВСЬКИЙ дійсно знаходиться на амбулаторному лікуванні.

У свою чергу захист Ю.ТИМОШЕНКО виступив проти застосування такого заходу, пояснивши, що суд в певній мірі до кінця не використав всі можливості, щоб Б.СОКОЛОВСЬКИЙ добровільно з’явився в суд, зокрема, не поінформував його про наслідки в разі ігнорування судових постанов.

«Це відома особа в країні. Думаю, що не нормальним буде, коли його в кайданах приведуть до суду», - сказав адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ, зауваживши при цьому, що подібний захід, якщо він буде застосований, безумовно, вплине на психологічний стан свідка, через що суд не матиме можливості в повному обсязі отримати відповіді на запитання, які його цікавлять.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО підтримала позицію своїх адвокатів, зазначивши: «Я категорично заперечую, щоб ще до однією людини чинилося в цій фальшованій справі будь-яке хоча б мінімальне насильство».

Наразі для прийняття остаточного рішення з цього питання Р.КІРЄЄВ пішов до нарадчої кімнати.