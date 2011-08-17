Тігіпко може отримати в новому уряді ще вищу посаду

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО буде працювати і в наступному складі уряду, можливо навіть на кращій посаді.

Як повідомили УНІАН в прес-служба М.ТОМЕНКА, про це заступник голови ВР сказав, коментуючи сьогоднішню заяву про об’єднання партії «Сильна Україна» з Партією регіонів.

М.ТОМЕНКО назвав зрозумілим, що С.ТІГІПКО «вибрав для себе подальшу кар’єру в уряді і, зрозуміло, що в разі формування нового уряду він збереже, як мінімум, посаду віце-прем’єр-міністра, а може навіть і покращить свою посаду». Також М.ТОМЕНКО вважає очевидним, що С.ТІГІПКО, як мінімум, буде в першій п’ятірці списку Партії регіонів на наступній парламентській виборчій кампанії.

Натомість, на переконання М.ТОМЕНКА, С.ТІГІПКО отримає і серйозне розчарування своїх прихильників, які сподівалися на нього. «Оскільки його прихильники в своїй більшості є людьми, які не голосували за Партію регіонів і не будуть за неї голосувати, навіть якщо ТІГІПКО буде там», - сказав він.

Окрім того, заступник голови ВР відзначив, що таким рішенням С.ТІГІПКО створив проблему для депутатів місцевих рад від партії «Сильна Україна», які в багатьох місцевих радах на сьогоднішній день перебувають у не дуже добрих відносинах з головами обласних та районних адміністрацій.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Сильна Україна» об’єднується із Партією регіонів.

Він зазначив, що партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.