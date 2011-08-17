Соколовський розказав, як вже приходив до суду - і нікому діла не було

Колишній уповноважений Президента з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ здивований заявами судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА, що він не з’являвся за викликами до суду для надання показів у справі, а також рішенням суду про його примусову доставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив журналістам перед початком свого допиту у Печерському райсуді у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я не розумію. Мене просто обурює така постановка питання: начебто я уникаю свідчень», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він наголосив: «Я приходив, мене викликали на 10-ту годину, наприклад, 8-го числа. Простояв до обіду - і нікому до мене справи не було. Сказали: мабуть не буде (допиту). Я пішов. 10-го числа прийшов, написав заяву, що я від’їжджаю з Києва для продовження лікування. Ніхто не сказав, що буде викликати».

«Я перебував у санаторії «Поділля» Хмельницької області, - продовжив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. - Вчора мене фактично затримує міліція прямо з процедур… Я не розумію, куди ми йдемо з такими порядками».

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, міліція поводилася досить коректно, він відмовився їхати у міліцейському автомобілі і їхав власним автомобілем, перебуваючи за кермом, до Києва, але «в супроводі міліцейських машин».