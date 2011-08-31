Томенко: Скоро ловитимуть тих, хто розмовляє українською на вулиці

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що керівництво Міністерства внутрішніх справ має поінформувати Верховну Раду про ситуацію довкола подій, що мали місце під час проведення опозицією акції 24 серпня, у День Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив в ефірі «5 каналу».

Водночас, за його словами, мається на увазі не лише участь у засіданні слідчої комісії, яка може бути створена з цього питання, а й у засіданні відповідного парламентського комітету, який, згідно зі своїми повноваженнями, повинен здійснювати парламентський контроль за діяльністю правоохоронних органів і міліції в тому числі.

Говорячи про те, як опозиція діятиме далі і чи є залякуванням виклик великої кількості народних депутатів до міліції, М.ТОМЕНКО сказав, що спокійно ставиться до свого виклику до міліції. Разом з тим він наголосив, що варто боятися того, що якщо так піде і далі, то скоро ловитимуть тих, хто розмовляє українською мовою на вулиці та ходить у національному одязі. «Так може дійти до того, що будуть викликати в міліцію за те, що я говорю українською мовою в центрі свого міста на День Незалежності», - підкреслив він.

Водночас говорячи про дії опозиції 24 серпня, віце-спікер нагадав, що було відповідне рішення, підписане начальником Головного управління МВС у Києві, згідно з яким опозиція мала право проводити мітинг біля пам’ятника Тарасу Шевченку та йти вулицею Володимирською. «До речі, не зрозуміло, хто прийняв рішення вивести спецпідрозділ (між іншим, представників не з Києва, а з регіонів України) та дав вказівку перекрити вулицю Володимирську», - підкреслив М.ТОМЕНКО. Він також додав, що на численні звернення депутатів ніхто з міліцейських керівників взагалі не підійшов і не пояснив ситуації.

Окрім того, на його переконання, окремо має бути роз’яснена історія з використанням газу. «Все це підстави для порушення серйозної кримінальної справи проти керівництва міліції, а не проти народних депутатів», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір йти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ прийняту ними резолюцію.

Проте бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками й автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що в центрі Києва десятки учасників ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

У свою чергу Головне управління МВС України в м. Києві заявило, що учасники акції поранили шістьох міліціонерів.

25 серпня слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями й представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», які відбулися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").