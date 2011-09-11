Екс-міністр розкрив таємницю: Україна не має армії

Українська армія неспроможна виконувати навіть завдання мирного часу, а її стан катастрофічний. Про це в інтерв`ю Радіо Свобода заявив екс-міністр оборони, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Він вважає, що керівництво держави не має стратегічного бачення розвитку українського війська.

"Є хоч один документ, затверджений президентом або урядом, який визначає параметри розвитку армії на три, п’ять років, ну хоча б на рік? Немає жодного! Це вже півтора роки пройшло. Тобто немає бачення ні в голові Януковича, ні Азарова, ні міністра, ні начальника Генштабу, якою має бути армія..." – констатує А.Гриценко.

"Висновок нашого комітету: ситуація в армії близька до катастрофи! За моїм підписом це пішло Януковичу... Офіцерський корпус деморалізований. І це пішло Януковичу... У нинішньому стані армія неспроможна виконувати завдання мирного часу. Про війну навіть не йдеться".

Члени парламентського комітету, за словами А.Гриценка, незалежно від партійної приналежності, єдині в тому, що нагально необхідною є зустріч з В.Януковичем як верховним головнокомандувачем, що неможливо "приймати знову бюджет, коли міністр оборони безпорадний і не може навіть відстояти, обґрунтувати, що йому треба".

"Ми тоді повинні сказати чесно: якщо так діє Янукович, то армія йому не потрібна. Йому потрібні СБУ, прокуратура, податкова міліція, внутрішні війська, тобто сили внутрішньої безпеки, їх призначення – захищати Януковича і його команду від власного народу, - вважає А.Гриценко. - Але народу потрібно інше. Йому потрібна армія, яка захищала б його, народ, і країну від зовнішніх загроз воєнного характеру". І помиляється той, хто вважає, що таких немає, застерігає голова парламентського комітету.