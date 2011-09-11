У Кадетському корпусі чекають прибуття Януковича

У Сумах кадети новоствореного Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Івана Харитоненка вперше дали клятву ліцеїста.

Як передає кореспондент УНІАН, голова облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ привітав ліцеїстів, офіцерський склад та батьків із визначною подією у житті навчального закладу.

«Сьогодні ми перегортаємо чергову сторінку славетної історії навчального закладу. Ми поставили собі амбітну ціль – створити у Сумах «Кадетський корпус». І мета досягнута!», - підкреслив керівник області.

Він зазначив, що це величезний здобуток як для області, так і для держави в цілому, адже виховання молоді на принципах патріотизму, вірності Україні та українському народу – один із пріоритетів сучасної молодіжної політики.

Ю.ЧМИРЬ переконаний, що Кадетський корпус стане візитівкою Сумщини, а сотні юнаків з різних регіонів держави «прагнутимуть приєднатися до згуртованої родини кадетів та стати в майбутньому офіцерами».

Він також повідомив, що на урочистості, заплановані на 23 вересня, до Кадетського корпусу прибуде Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.