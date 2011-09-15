Депутати опозиції вимагають від профспілок не спати

У п’ятницю, 16 вересня, депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» спільно з активістами від опозиції зустрінуться з головою Федерації профспілок України Василем ХАРОЮ. Мета зустрічі — вимагати від ФПУ активно підтримати відміну закону про пенсійну реформу та законопроекту щодо скасування пільг.

Як повідомляє сайт «Батьківщини», про це поінформував журналістів народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО.

За його словами, «уряд ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА намагається вирішити проблеми бюджету за рахунок пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців та інших незахищених верств населення».

«Ми також прагнемо спільно з ФПУ вимагати від уряду оприлюднення реального рівня інфляції, а не тих неправдивих цифр, які як мінімум утричі занижують інфляційні показники. Країна мусить чітко знати, наскільки уряд мусить проіндексувати реальний рівень зарплат та пенсій», - зазначив депутат.

Зустріч відбудеться у приміщенні ФПУ, початок об 11.00.