Яценюк запевняє, що не хоче конкуренції з Тимошенко

Політичні опоненти влади, зокрема, Юрій ЛУЦЕНКО та Юлія ТИМОШЕНКО, повинні брати участь у парламентській кампанії 2012 року, переконаний лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав вчора в ефірі телеканалу ТВі.

«Ми в жодному випадку не маємо допустити, щоб на парламентській кампанії 2012 року «Фронт Змін» і БЮТ були конкурентами. Ці дві політичні сили у змозі сформувати більшість у новій Верховній Раді. Попри те, що в нас дуже багато різних поглядів на те, як повинна розвиватися країна, на минуле, майбутнє, ми представляємо демократичний табір і повинні показати єдність. Саме ці дві парламентські сили здатні пройти виборчу кампанію, виграти її й сформувати більшість, не підконтрольну ЯНУКОВИЧУ», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«Наше завдання як демократичного табору - єдність у демократичному таборі. Не боротися між собою, а боротися з партією влади. Тому що вона воює з народом України», - додав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, влада ще може зберегти обличчя у справі екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО, підтримавши законопроект опозиції про декриміналізацію 365 статті Кримінального кодексу. «У них є вихід в рамках цього процесу, треба прийняти рішення: декриміналізувати 365 статтю. Іншими словами ті злочини, за якими сьогодні обвинувачуються колишній прем’єр, колишній міністр внутрішніх справ і ще тисячі людей, не повинні передбачати ув’язнення», - пояснив лідер «Фронту Змін».

Якщо влада не зробить цього і буде винесений незаконний вердикт по відношенню до політичних опонентів сьогоднішньої влади, можна очікувати резолюцію Конгресу США по Україні: «Це стосується персонально їхніх (представників влади) активів, літаків, пересування і їхнього життя», зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, за його словами, не буде ратифікована Угода про асоціацію з Євросоюзом і зону вільної торгівлі, а всі ті, хто буде причетний до політичних переслідувань, раніше чи пізніше потраплять в «чорні списки». «Це серйозно ускладнить життя цим людям, якщо взагалі не ізолює їх від зовнішнього світу. Але в них є час. Вони мають схаменутися і усвідомити – з політичними опонентами треба боротися прозоро. А те, що вони задіяли всю правоохоронну систему, - ненадовго. Це не допомогло МУБАРАКУ, Бен АЛІ, КАДДАФІ. Їм це також не допоможе», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.