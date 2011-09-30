Чоловік Тимошенко відмовився брати участь у дебатах

Чоловік екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр відмовився від участі в судових дебатах у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ надав слово О.ТИМОШЕНКУ, мотивуючи це тим, що вчора він був відсутній під час дебатів. Але О.ТИМОШЕНКО, як захисник, має право на виступ.

У свою чергу О.ТИМОШЕНКО зауважив, що йому важко говорити щось з цього приводу. Він зауважив, що більшість важливих речей вже сказали інші захисники. Крім того, додав чоловік Ю.ТИМОШЕНКО, те, що він може сказати, може не сподобатися. «Тому я хочу відмовитися від дебатів, щоб не повторюватися», - сказав він.

Наразі судове засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО перейшло в стадію обміну репліками.