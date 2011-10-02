Щоб мати владу, як у Росії, потрібні чотири умови

Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК радить українським провладним партіям не брати Росію за зразок в об’єднавчих процесах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції у Житомирі, коментуючи тенденцію до об’єднання деяких політичних сил довкола Партії регіонів.

За його словами, «якщо давати оцінку тим процесам, які нині відбуваються в Україні навколо провладних партії, то вони нічого не мають спільного з об’єднанням політичних сил».

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що мова йде, натомість, про намагання збудувати нову політичну систему України, яка вже була декілька десятків року тому і яка була передбачена у Конституції СРСР.

"Тобто, все, що сьогодні відбувається, це - не об’єднання, а спроба безпосередньо Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його оточення створити однопартійну систему в Україні", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також зазначив, що ці спроби пов’язані також з успішними, як вважають провладні політики, аналогічними процесами в Російській Федерації.

Водночас А.ЯЦЕНЮК зауважив, що провладні партії України даремно взяли собі за зразок російських політиків.

"Бо для того, щоб мати таку політичну систему, як у Росії, необхідно мати чотири умови - нафту, газ, Володимира ПУТІНА і російський народ, однак жодних з цих чотирьох обставин наразі у сьогоднішньої української влади немає і не буде, тому єдиний вихід для української влади - не намагатися сфальшувати закон про вибори», - заявив лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК наголосив також, що завадити провладним партіям здійснити ці наміри можуть і повинні негайні зміни до Конституції і відновлення балансу політичних сил.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нещодавно висловив думку, що підкажчиком щодо об’єднання провладних сил довкола Партії регіонів може бути російська партія влади «Єдина Росія».

«Я б дивився на цю проблему набагато глибше, навіть підкажчиком можуть бути дії Росії, де зроблені кроки, ми це бачили на з`їзді, по розширенню бази партії «Єдина Росія», – сказав спікер.

"Партія регіонів - це реалії в нашому політичному житті. Причому на тривалу перспективу. Від цих реалій буде залежати, як будуть розвиватися процеси в Україні. Відповідно, всі зацікавлені в тому, щоб Партія регіонів більшою мірою віддзеркалювала настрої всього українського суспільства", - зазначив В.ЛИТВИН.

"Якщо буде відбуватися онароднення, олюднення Партії регіонів (за рахунок членів інших політичних сил), це буде плюс, користь для країни", - додав він.